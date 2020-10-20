Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 587 kişi öldü
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Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 587 kişi öldü

20.10.2020 09:25 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:28
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 587 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 587 kişi öldü.

Hindistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 587 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 587 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bin 197'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 46 bin 790 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 597 bin 63'e çıktı. Şimdiye kadar virüse yakalanan 6 milyon 733 bin 328 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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