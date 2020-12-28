Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı

28.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:06

- Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı 5 ayda 23 bin TL kazanan Veli Gürdal, taleplere yetişemediğini belirtti Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yıllardır serbest meslekle uğraşan Veli Gürdal, internetten araştırdığı hindi yetiştiriciliği ile kendi işinin patronu oldu.

- Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı

5 ayda 23 bin TL kazanan Veli Gürdal, taleplere yetişemediğini belirtti

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yıllardır serbest meslekle uğraşan Veli Gürdal, internetten araştırdığı hindi yetiştiriciliği ile kendi işinin patronu oldu.

Ekşiler Mahallesinde yaşayan Veli Gürdal, yıllarca serbest meslek ile çalışmasının ardından bu yıl internetten araştırdığı hindi yetiştiriciliği ile hayatını değiştirdi. Gürdal, 100 hindi ile ilk etapta 2 bin 200 TL yatırım ile başladığı hindi yetiştiriciliğinde hedefini yükseltti.

Hindi etinin büyükbaş ve küçük baş etinden daha yararlı olduğunu savunan Veli Gürdal, hindi etine bölgede çok bilinmemesine karşın talebin yoğun olduğunu kaydetti. Gürdal, "Daha önce çok işte çalıştım ama bundan aldığım keyfi hiçbir işten alamadım. Evlatların gibi oluyor hem keyifli hem de getirisi yüksek. Herkesin yapabileceği bir iş. Taleplere yetişemiyorum. Düşündüğümden daha çok talep var. Seneye bin hindiye çıkaracağım, tanıtımı, devlet desteği olsa daha büyük yatırım yapılabilir. 100 hindi 6 ayda yetişiyor 2 bin 200 TL ile başladım ve toplamda 7 bin TL para harcadım. Hindiler tanesi 200 TL'den başlıyor 300 TL'ye kadar fiyatı değişiyor. 5 ayda yaklaşık 23 bin TL gibi bir para bırakıyor. Oldukça karlı. Tanıtımı yapılsa ve marketlerde satışı arttırılsa faydaları aktarılsa çok daha güzel yerlere gelecek bir sektör" dedi.

Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı
Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı
Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı
Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı
Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı
Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Öznur Çalık Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Fahriye Evcen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Erol Bulut Okan Buruk Domagoj Vida Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Adana Elazığ Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 10:21:55. #1.15#
title