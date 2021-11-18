Hıncal Uluç'tan olay yaratacak A Milli Takım sözleri: Kuntz gitti, Fatih Terim geldi

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda kader maçında Karadağ'ı devirerek play-off biletini cebine koydu. Ay-Yıldızlı ekibin geriye düşmesine rağmen çevirmeyi bildiği karşılaşmayı A Spor yorumcusu Hıncal Uluç değerlendirdi.

"KUNTZ İNANAMADIĞIM KADAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI BENİ"

Hıncal Uluç, Stefan Kuntz'u sert eleştirirken "Benim en büyük eleştirim, biz Orkun'un golüyle öne geçtikten sonra Kuntz gitti kenardan Fatih Terim geldi. Her topu geriye oynadık. Abdülkadir Ömür'ü anlayamadım, asist yaptı adamlara geri pas vereceğim diye. Öbür yarının ortasındayız, takımın yarısı zaten ilerde, topu orada oynayacağına kendi kalecisine atacağım diye saçma sapan vurdu. Onu bile aldılar da atamadılar. Kuntz inanamadığım kadar hayal kırıklığına uğrattı beni" ifadelerini kullandı.

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