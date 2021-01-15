Hiko Baba kimdir? Hiko Baba kaç yaşında, nereli? Hiko Baba hastalığı ne? Hiko Baba gerçek adı ne?

Sık sık sosyal medyada paylaşılan, samimi tavırları ile sevilen Hiko Baba gerçek adı ile Hikmet Ulucan, vatahdaşalrın ilgi odağı olıyor. Peki, Hiko Baba hastalığı ne? Hiko Baba kimdir? Hiko Baba kaç yaşında, nereli?

Diyarbakır'da Hiko lakabı ile tanınan zihinsel engelli Hikmet Ulucan, sosayl medyada geniş bir tanınırlığa ulaştı ancak kendisi hakkında detaylı bilgiler merak ediliyor. Peki, Hiko Baba kimdir? Hiko Baba kaç yaşında, nereli? Hiko Baba hastalığı ne? Hiko Baba gerçek adı ne?

HİKO BABA KİMDİR? HİKO BABA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hiko Baba adıyla bilinen, asıl adı Hikmet Ulucan olan ve nörolojik hastalıklarla mücadele eden gençtir.

Yaşı hakkında internette net bilgiler olmamasına rağmen bazı videolarda Hiko Baba'nın 30 veya 35'li yaşlarda olabileceği ifade ediliyor.

HİKO BABA HASTALIĞI NE?

Mikrosefali bebeğin baş çevresinin büyük ya da olması gerekenden küçük olması sonucu ortaya çıkan bir nörolojik hastalıktır. Anne karnında yeterli büyümeyi sağlayamayan bebeklerin doğum sonrası kontrollerde fark edilmesiyle ortaya çıkmaktadır.