Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçına değinerek, "Burada 2-1'lik sonuçla kaybettiğimiz bir maç var. Rövanşı almak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Kayserisporlu futbolcular antrenmanda kondisyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Önümüzde dozajı yüksek bir takımla karışılacağız. Trabzonspor, Beşiktaş, Konyaspor, Alanyaspor baktığınız zaman hepsini aldığınız zaman 8 maçlık serideyiz. Öncelikle Trabzonspor maçı var. Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynadığı maçın analizi bizim maçla aynı olmayacaktır. Burada 2-1'lik sonuçla kaybettiğimiz bir maç var. Rövanşı almak istiyoruz. Trabzonspor'a saygı gösteriyoruz. Türkiye liginde şampiyonluk yolunda rakibi kendisi. Bizde böyle bir takıma karşı en iyi futbolumuzu oynayıp güzel bir skorla Kayseri şehrimize dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaysersporlu futbolcu Carlos Mane de "Çok iyi bir takımız ve iyi oynuyoruz. Çok iyi bir hocaya sahibiz. Hocamız da bize doğru yerde doğru şekilde şans veriyor. İyi yoldayız. Doğru yolda ilerliyoruz. Önümüzde 2 önemli maçımız var. Maçları kazanabilecek, puan alabilecek kaliteli ve güzel bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Lidere karşı oynayacağız. Çok iyi bir rakip. Bizim de çok iyi bir takımımız var. Bu tarz maçları oynamayı seviyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Maça hazır olacağız" dedi.