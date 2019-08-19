Hikmet Karaman: Önümüzdeki maçlara bakacağız

19.08.2019 15:59



İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1-0 mağlup oldukları Alanyaspor için, "84'üncü dakikadan sonra gol yemememiz gerekiyordu. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor" dedi.

Ligin ilk maçında kendi evinde Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, hafta sonu oynanacak olan Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışmalarını sürdüren fubolcular, antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Oyuncular ardından pas ve şut çalışması yaptı.

"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Karaman, Alanyaspor karşılaşmasında kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür ederek, "Güzel bir destek örneği gösterdiler. Tribünlerin daha dolu olmasını gönül arzu ediyor. Mağlubiyete gelince, 84'üncü dakikadan sonra gol yemememiz gerekiyordu. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor" dedi.

"LOPES'İN AYAĞINA DEĞMEDİ"

Karaman, karşılaşmada iptal edilen gollerinin bulunduğunu belirterek şunları söyledi: "İptal edilen golde VAR hakemi Halis Özkahya, Miguel Lopes'in ayağına topun çarptığını gösteriyor. Defalarca bende izledim. Ayağına çarptıktan sonraki pozisyonda diğer oyunculara ofsayt gözüküyor. Çünkü dört dakika sürdü. Şunu tartışmamız gerekiyor: Bu bizim mağlubiyetimiz olarak değil, televizyondaki futbol otoriterlerinin de hakem hatalarıyla ilgili açıklamaları oluyor. Pozitif yönde veya geliştirici yönde eleştirisel veya geliştirici yorumları var. Bu bölgede kameraları eksik ise VAR hakemlerine teknolojinin en son olanakları sunulmuyorsa, bunu da dile getirip federasyon veya yayıncı kuruluş ile bunu görüşmesi gerekiyor. Bana göre Lopes'in ayağına değmedi. Bende çıkıp bütün sunumumu yapayım. Kendimde ki teknolojinin en son derecesini kullanarak bunun açıklamasını yaparım. Öyle bir görüntü var ki kare kare aldığında, oyuncu topa vurduğunda o topun yönünün değişmesi gerekir. Bu fizik kurallarına aykırıdır. Oyuncunun ayağı havada top nerede? Oyuncunun ters tarafında gösteriyor. 4 dakikada onun için beklediler. Aymen kalecinin önüne geçerek kalecinin görüş alanını bozdu ise kimse ses çıkaramaz. Ayağına vurdu ve vurduktan sonra o ofsayt diyor. Yayıncı kuruluşun bu gibi durumlarda kameraları eksik ise VAR hakemlerimiz teknolojinin en son kısmının kullanamıyorlarsa dile getirsinler. İleride de çok kişinin canı yanabilir. Bazen bizim aleyhimize bazen rakibin aleyhine oluyor. Futbol yorumcuları kamera eksikliğini dile getirdiler. Hakemler karar veremiyor. Hem VAR hakemlerine yardımcı olma adına, hem de takımların puanlarının haksız yere gitmemesi adına bunların tedbirinin alınması gerekiyor. Ayağının kılına mı değdi yönüne mi değdi yoksa çizgiyi şuradan mı çekelim bunlar doğru şeyler değildir. İyi başlamak istiyorduk olmadı İkinci maçta bunu telafi edeceğiz."



Kaynak: DHA

- Kayseri