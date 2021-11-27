Hikmet Karaman galibiyeti unuttu! Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti

Galibiyete hasret kalan Kayserispor, Rize deplasmanından da istediğini alamadı. Karadeniz ekibi, sahasında Hikmet Karaman'ın öğrencilerini 1-0 mağlup etti.

ÇAYKUR RİZESPOR, SÜPER LİG'DE 3. GALİBİYETİNİ ALDI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Selim Ay kaydetti. Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi, ligdeki 3. galibiyetini aldı ve 10 puanla son sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Kayserispor ise 16 puanla 13. sırada kendine yer buldu. Rizespor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

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