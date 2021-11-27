Hikmet Karaman galibiyeti unuttu! Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti - Haberler Spor
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Hikmet Karaman galibiyeti unuttu! Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti

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Hikmet Karaman galibiyeti unuttu! Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Ligde sonuncu sıraya demir atan Karadeniz ekibi, bu sonuçla birlikte son 3 maçında 2. galibiyetini aldı. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayseri ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Galibiyete hasret kalan Kayserispor, Rize deplasmanından da istediğini alamadı. Karadeniz ekibi, sahasında Hikmet Karaman'ın öğrencilerini 1-0 mağlup etti.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Selim Ay kaydetti. Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi, ligdeki 3. galibiyetini aldı ve 10 puanla son sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Kayserispor ise 16 puanla 13. sırada kendine yer buldu. Rizespor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

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