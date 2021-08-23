Hikmet Çiftçi ilk maçında Kaiserslautern'i galibiyete taşıdı
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Hikmet Çiftçi ilk maçında Kaiserslautern'i galibiyete taşıdı

Hikmet Çiftçi ilk maçında Kaiserslautern'i galibiyete taşıdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İskender Güngör KASİSERSLAUTERN DHAGeçtiğimiz hafta kulübü ile anlaşma imzalayan gurbetçi futbolcumuz Hikmet Çiftçi ilk maçına galibiyetle başladı.

İskender Güngör KASİSERSLAUTERN DHA

Geçtiğimiz hafta kulübü ile anlaşma imzalayan gurbetçi futbolcumuz Hikmet Çiftçi ilk maçına galibiyetle başladı. 

Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik yakalayan 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu Hikmet Çiftçi Türk basınında Türkiye'ye gitmesi konuşulunca 2021-2022 sezonunun ilk üç maçında kadroya alınmamıştı. Kulübüyle geçtiğimiz hafta anlaşmaya varan Hikmet Çiftçi oynadığı ilk maçında 1860 München takımıyla evinde yaptığı karşılaşmadan 3-0 galip gelmesinde etkili oldu.

ALMAN BASINI: ÇİFTÇİ FARKIYLA 

1860 München'e karşı iyi bir performansla oynayan Çiftçi'ye Alman basını "Doğru zamanda doğru adam" yakıştırması yaptı. Spor gazeteleri "ilk oyununda ilk çıkışı yakaladı, Çiftçi farkıyla" başlıklarını attı. Gazeteler ayrıca Çiftçi ile Kaiserslautern takımının ilk galibiyetini aldığını ve Çiftçi ile tekrar güven vermeye başladığını da hatırlattı. 

Almanya 3. Ligde bu hafta sonu oynanan maçta Kaiserslautern geçen haftaki 4-0'lık Victoria Berlin yenilgisinin moralsizliği ile çıktı. Hikmet Çiftçi sahasında oynadıkları ilk maçında takımın en iyisi olurken antrönörü ve kulüp yönetimi tarafından övgü ile bahsedildi. Nevşehirli Hikmet Çifti orta sahadaki etkili oyunu ile taraftardan da alkış aldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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