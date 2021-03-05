Hidroelektrikten üretilen elektriğin yarısı EÜAŞ'tan
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Hidroelektrikten üretilen elektriğin yarısı EÜAŞ'tan

05.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:52
Hidroelektrikten üretilen elektriğin yarısı EÜAŞ'tan

Türkiye'de geçen yıl hidroelektrikten üretilen elektriğin yarısı Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından sağlandı.

Türkiye'de geçen yıl hidroelektrikten üretilen elektriğin yarısı Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hidroelektrik santrallerinde geçen yıl 78 milyar kilovatsaat elektrik üretimi yapıldı. Bu üretimin 38,8 milyar kilovatsaati (yüzde 49,7) EÜAŞ tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye genelinde ev ve iş yerlerindeki elektrik tüketimi ise 304,9 milyar kilovatsaat olarak hesaplandı. Kamu ve özel sektöre ait hidroelektrik santrallerinin gerçekleştirdiği üretim, bu tüketimin yüzde 25,6'sını karşıladı.

Öte yandan, EÜAŞ'ın Türkiye hidroelektrik üretimindeki payı 2020'nin ikinci yarısında ilk yarıya göre önemli ölçüde artış gösterdi. Geçen yılın mayıs ayında yüzde 30'lara düşen bu oran, eylülde yüzde 70'lere ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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