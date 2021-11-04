Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu daha iyi yerlere getireceğiz

"Hem Harun Erdenay'ı hem de Erman Kunter'i kutlamak istiyorum"

"En büyük teşekkür kulüplerimiz, delegelerimiz, camiamıza"

Nesrin AYDIN YALDIZ - Burak TEKİN/ ANKARA - Üst üste 2'nci kez Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) başkanlığına seçilen Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunu daha iyi yerlere getireceklerini kaydetti.

Türkoğlu son olarak, "İnşallah hep beraber tüm camiamız olarak basketbolu tekrardan en üst noktalara çekmek için kollarımızı sıvarız" diyerek sözlerini noktaladı.

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