Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi'nin Türk basketboluna katkısını anlattı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin (BGL) bu yıl ilk kez organize edilen kızlar kategorisi maçlarının başlamasının ardından, organizasyonun Türk basketboluna katkısını anlatan bir infografik paylaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin (BGL) bu yıl ilk kez organize edilen kızlar kategorisi maçlarının başlamasının ardından, organizasyonun Türk basketboluna katkısını anlatan bir infografik paylaştı.

Türkoğlu'nun paylaştığı infografiğe göre, FIBA 16, 18 ve 20 yaş altı turnuvalarında ülkemizi temsil eden milli sporcuların yüzde 90'ı, bu sezon 4. yılına giren BGL'de mücadele ediyor. Bunun yanında, daha önceki sezonlarda ligde yer almış 218 basketbolcu şimdi profesyonel liglerde forma giymeye başladı.

İnfografikte A Erkek Milli Takımı'nın da BGL'den çıkan oyunculardan faydalanmaya başladığına da vurgu yapılarak, Alperen Şengün ve Furkan Haltalı örnek gösterildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki