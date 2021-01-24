Arabası olmadığı halde hiç gitmediği şehirlerden trafik cezası geldi
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Arabası olmadığı halde hiç gitmediği şehirlerden trafik cezası geldi

24.01.2021 12:38 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:44

Fatih'te arabası olmayan Doğan Perçin, e-Devlet üzerinden sorgulama yaptığında kendisi adına kesilmiş trafik cezalarını gördü. Şoke olan Perçin, cezaların yazıldığı şehirlere hayatı boyunca hiç gitmediğini söyleyerek "Arabam yok ama cezam var" dedi.

Fatih'te esnaf olarak çalışan Doğan Perçin, e-Devlet sorgulaması yaparak trafik cezası olup olmadığını kontrol etti. İddiaya göre aracı olmayan Perçin, kendisi adına yazılan trafik cezalarını görünce şoke oldu. Polise başvuran adam, cezaların hayatında hiç gitmediği Ankara ve Ordu'dan yazıldığını öğrenince ise duruma daha da şaşırdı. Adli makamlara başvurarak itirazını yapan Doğan Perçin, cezaları ödeme durumu olmadığını söyledi.

Hiç gitmediği şehirlerden trafik cezası geldi

"2011 YILINDAN BERİ ARACIM YOK"

Doğan Perçin 2011 yılından beri aracının olmadığını söyleyerek "Aşağı yukarı 8-9 sene oldu arabam yok. Üzerime kayıtlı bir araç yok. Ben e-Devlet'ten kontrol yaptım şans eseri gördüm. 2 tane ceza var birisi Ankara'dan diğeri ise Ordu'dan. Ben bu şehirlere hayatım boyunca gitmedim. Benim üzerime kayıtlı olmayan araca gelmiş cezalar. Aracı da bilmiyorum. Adliyeye giderek cezalara itiraz dilekçesi yazdım. Cezaları ödeme durumum yok şu anda itirazımı yaptım bekliyorum. Ben en son 2011 yılında araç sahibiydim, o aracın da satışını verdim" şeklinde konuştu.

Arabası olmadığı halde hiç gitmediği şehirlerden trafik cezası geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ

Haber Yorumları (1)
KARAKAN: Sistem bozuk yamuk
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