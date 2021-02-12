Hesarek Kayak Merkezinde tellere asılı kalan paraşütçü kurtarıldı
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Hesarek Kayak Merkezinde tellere asılı kalan paraşütçü kurtarıldı

12.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:00
Hesarek Kayak Merkezinde tellere asılı kalan paraşütçü kurtarıldı

Bingöl Hesarek Kayak Merkezinde telesiyej tellerine asılı kalan paraşütçü Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı.

Bingöl Hesarek Kayak Merkezinde telesiyej tellerine asılı kalan paraşütçü Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hesarek Kayak Merkezinde uçan paraşütçü iniş yapmaya çalıştığı sırada kontrolünü kaybederek telesiyej tellerine çarparak tellerde asılı kaldı.

Kayak merkezinde görevli JAK ekipleri, paraşütçüyü asılı kaldığı yerden çıkarılırken paraşütçünün hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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