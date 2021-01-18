Hes Kablo Kayserispor, Uğur Demirok ile anlaştı

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor devre arası transfer döneminde İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran Uğur Demirok'u renklerine bağladı.

Hes Kablo Kayserispor, devre arasında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım, İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Demirok ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu, sezon sonuna kadar kendisini Kayserisporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN