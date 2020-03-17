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Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor

Hes Kablo Kayserispor halı sahada çalıştı

HES Kablo Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

17.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:08
Hes Kablo Kayserispor halı sahada çalıştı

HES Kablo Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar son antrenmanını yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahada gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 27'inci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle antrenmanlarını halı sahada yaptı. Futbolcular sahaya takım otobüsü ile geldi. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Antrenmanın ikinci kısmında futbolcular ayak tenisi oynadı. Koronavirüs nedeniyle ülkesinden dönemeyen Miguel Lopes ile sakatlıkları devam eden Levent Gülen, Nurettin Korkmaz ve Alpay Çelebi antrenmanda yer almadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Antrenman görüntüsüGenel detay

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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