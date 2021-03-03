Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto Süper Ligin 28'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "İlk dakikadan son dakikasına kadar bizim kontrolümüzde olan bir maçtı ancak bu galibiyet için yeterli olmuyor. Kontra atak oynayan bir rakibimiz vardı. Bir kere daha maalesef duran top kornerden gol yedik. Sürekli aynı golleri yiyoruz. Maçtan önce bunlara hazırlanıyoruz, konuşuyoruz. Oyuncularıma sorumluluk almaları gerektiğini söylüyorum ama yine aynı sonuç oluyor. Ben Rizespor için her şeyi yaptığıma inanıyorum. Bende stresten kaynaklı bir hastalık başladı" diye konuştu.

"YEDEK KULÜBESİNDE HAYATIMI KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

Kulüp başkanı ile görüşme sağlayacağını söyleyen Sumudica, "Kulübümüzün başkanı ile bir toplantı yapmayı planlıyorum. Gelecek hafta takımımız bay geçecek. Takımımız için hayırlı bir karar almamız gerekiyor. Belki kan değişimi takıma iyi gelebilir ve ligde tutabilir. Ben ve bu takım arasında bir uyuşmazlık var, bunu hissediyorum. Ben oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Son dakikaya kadar iyi mücadele ettiler. Bazen böyle kötü sonuçlar alınabiliyor. Kariyerimdeki 20 senedir ilk kez bir takımı çıkışa geçiremedim. Bu beni çok üzüyor. Bu benim hatam. Kimseyi suçlamıyorum. Ligin ortasında takımı almam hataydı. Rizespor taraftarlarından özür diliyorum. Bize güveniyorlardı ama bugün yolun sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Yedek kulübesinde hayatımı kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.

Hes Kablo Kayserispor Antrenörü Ivko Ganchev ise "Bugün maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Bu önemli galibiyeti hem Kayserispor taraftarına hem de başkanımıza hediye diyoruz. Bu 6 puanlık bir maçtı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN