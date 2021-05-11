Hes Kablo Kayserispor: 0-0
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Hes Kablo Kayserispor: 0-0

Hes Kablo Kayserispor: 0-0
Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU - Haberler | Spor

STAT: Fatih TerimHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim BozbeyMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert- Uğur Uçar (Dk. 46 Aleksic), Ravil Tagir, Duarte, Bolingoli (Dk.63 Caiçara), Ndayishimiye (Dk 63 Crivelli), Mahmut (Dk.

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert- Uğur Uçar (Dk. 46 Aleksic), Ravil Tagir, Duarte, Bolingoli (Dk.63 Caiçara), Ndayishimiye (Dk 63 Crivelli), Mahmut (Dk. 88 Tolga), Ömer Ali, Berkay, Deniz, ChadliHES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan- Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Daniel (Dk.82 Yasir, Lennon (Dk. 75 Ramazan), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Dk. 75 Luckassen)SARI KART: Bolingoli (Medipol Başakşehir), Yasir (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 41'inci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, evinde Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı 15'inci dakikada Muhar'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şut direğe çarparak auta çıktı. 38'inci dakikada Kayserispor, Zoran Kvrzic ile gole yaklaştı. Ceza sahasının dışından Kvrzic'in çektiği şutta savunma gole izin vermedi.Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 87'nci dakikada Berkay Özcan ceza sahasının dışından kaleyi yokaldı ancak defansın müdahalesiyle top kaleye gitmedi. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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