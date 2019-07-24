Fenerbahçe, Hertha Berlin ileyeni sezon için 4. hazırlık maçına çıkacak. Fenerbahçe, ilk üç maçta iki galibiyet, bir beraberlik aldı. Taraftarlar, özellikle yeni transferlerin performanslarını görmek için Hertha Berlin Fenerbahçe maçı sorgulaması yapıyorlar. Peki Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HERTHA BERLİN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 25 Temmuz Perşembe günü Hertha Berlin ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek. TSİ 19.30'da başlayacak maç, D-Smart platformundaki Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ

Fenerbahçe, sezona hazırlığa Düzce Topuk Yaylası'nda başladı. Burada Boluspor ile bir hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Daha sonra ise Bursaspor ile karşılaşan sarı lacivertliler, aynı skorla yine galip geldiler. Wolfsburg ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 25 Temmuz'da Hertha Berlin ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe, 30 Temmuz'da başlayacak Audi Cup turnuvasında Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham ile mücadele edecek. Sarı lacivertliler, turnuvada ilk maçı Bayern Münih ile 30 Temmuz Salı günü yapacak. Maç TSİ 21.30'da başlayacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ve Audi Cup Turnuvası maçlarının hepsi D-Smart tarafından canlı yayınlanacak.