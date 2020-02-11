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Hertha Berlin, Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi

Almanya Ligi ekiplerinden Hertha Berlin'in, Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı bir süredir takip ettiği ve sezon sonunda sarı-lacivertli takıma transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.

11.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:06
Hertha Berlin, Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi

Bu sezon Bundesliga'da ligde kalma savaşı veren ve ara transferde en çok para harcayan kulüplerin başında gelen Hertha Berlin'in scout ekibinin, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadığı ve 'ı listenin başına aldığı ortaya çıktı.

GÖZLEMCİLERDEN YAKIN TAKİP

Hertha Berlin Kulübü'nün gözlemcilerinin 'ı bir süredir izlediği ve sezon sonuna kadar oynanacak maçlarda da genç kalecinin takip edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TEKLİF SEZON SONU YAPILACAK

yönetiminin Altay Bayındır'ı bırakmak istemediği ancak astronomik bir rakam karşısında transfere izin verebileceği belirlendi. Hertha Berlin teklif için sezon sonunu bekliyor. Bu sezon Fenerbahçe forması altında 22 resmi karşılaşmaya çıkan Altay Bayındır, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

(Takvim)


Haber Videosu

: Hertha Berlin, Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi
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