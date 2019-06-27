Hermes çantaları ne kadar? Hermes markası kimin?

Emine Erdoğan'ın Japonya ziyareti sırasında tercih ettiği Hermes markalı çanta fiyatıyla şaşkınlık yarattı. Kullanıcılar ise Hermes çantalarını merak etmeye başladı. Hermes çanta fiyatları, terlikleri, parfümleri, özellikleri…

HERMES NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Hermes, 1837 senesinde Thierry Hermes tarafından temeli oluşturuldu. Şirket ilk olarak eyer ve binicilik ile ilgili deri ve aksesuar tasarımları üretmeye başladı ve bu ürünlerin hedef kitlesi ise Avrupalı soylulardı. İlk birkaç yıl özel tasarım kemerler, dizginler ve özel şapka tasarımları yapan marka, 1920 yılında fermuar patentini alarak yeni ürün tasarımını yani kadın çantasını yaptı. Özle tasarım çantalarla Hermes daha popüler bir hal aldı.

Thierry Hermes'in ardından oğlu Charles Emile Hermes şirketin başına geçse de sonrasında torun Hermes'ler markanın yöneticisi oldu ve adını Hermes Freres olarak değiştirdi. Bu marka ismi değişikliğinden sonra ise firma özel deri imalatına başladı. Eldiven, kemer ve spor giyim üzerinde yoğunlaşan markanın bugün bünyesinde ev tekstili, mobilya ve porselen gibi ürünler de bulunuyor. Şirketin şuanki CEO'su Axel Dumas'dır.

HERMES ÇANTA FİYATLARI

Köklü bir deri ve aksesuar markası olan Hermes, kadın çantaları ile adını dünyaya duyurmayı başardı. Markanın en düşük çanta fiyatı ise 540 dolardan yani Türk Lirası ile 3 bin 115 TL'den başlıyor. En yüksek çanta fiyatı 41,500 dolar yani 239.405,20 TL değerinde. Telikleri 270 dolardan (1.557,58 TL) başlayıp, 1.625 (9.374,30) dolara kadar ulaşıyor.

HERMES MARKASI HAKKINDA

– Hermès, Yunan mitolojisinde ulakların ve ticaretin tanrısı.

– Ünlü kare ipek fularlarının yapımı için kullandıkları ham madde, Brezilya'daki özel çiftliklerinden temin ediliyor. Fularların yapımında tamamen bitkisel boyalar kullanılıyor ve her bir renk uygulamadan sonra kuruması için yaklaşık bir ay bekletiliyor.

– 1.000 Hermès eşarp yapmak için kullanılan iplik uzunluğu, Dünya ve Ay arasındaki mesafeyle eş değer. Carré diye anılan bu eşarpların ölçüsü 90×90 cm.

– Aynı kalitede aynı ürünü üretebilecek başka bir marka olmadığından o kadar eminler ki lisanslı tek bir ürünleri bile bulunmuyor…

– Paris Naziler tarafından işgal edilince marka, faliyetlerini bir süreliğine Cannes'a taşıyor. Malzeme bulmanın gün geçtikçe zorlaştığı şehirde sonunda paketleme için sadece turuncu karton bulabiliyorlar. Ve 1945'den itibaren marka bu turuncuyu imza rengi olarak kabul ediyor.

– O kadar çok ürün yelpazesi var ki bir kişi arzu ederse baştan aşağı Hermès ürünlerle giyinebilir.

– Markanın hisselerinin bir bölümünü LVMH'in CEO'su Bernard Arnaud almış olsa da, şirket kuşaklardır aile şirketi olarak kalmayı başarabilmiş.

– 2001'de açtığı online alışveriş sitesi ile bu alana giren ilk markalardan birisi de Hermès'tir.

– Marka her sezon sadece 60 adet Hermès Kelly ürettiğini açıkladı.

– Jane Birkin, çantanın isim annesi olduğu için her sene Hermès tarafından ona verilen miktar bir hayır kurumuna bağışlanıyor.