Herkesin yalanladığı tokat olayında, Erol Bulut ısrarcı: Üstü kapatılmaya çalışılıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gazetecilerle yemekte buluştu. Başarılı teknik adam, gündeme bomba gibi düşen tokat iddiasıyla ilgili maçta forma giyen Altay Bayındır'dan bilgi aldığını açıkladı.

Galatasaray'ın Ümit Milli Takım ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçında sarı-kırmızlı futbolcu Marcao'nun milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiasına teyit Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan geldi.

Başarılı teknik adam, bir grup gazeteciyle Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yemekte buluştu. Bulut, takımıyla ilgili tüm sorulara yanıt verirken, Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddiası da gündeme geldi.

"BİR TOKAT OLAYI VAR, KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Gazeteciler, sarı-lacivertli futbolcuların da milli takımda yer aldığını hatırlatarak, tokat olayına dair bir bilgiye sahip olup olmadıklarını sordu. Ve Bulut da gazetecilere bu konudaki bilgilerini paylaştı.

Bulut'un verdiği yanıtı ise gazeteci Ahmet Ercanlar, Youtube kanalı Sansürsüz Futbol'daki programında bugün açıkladı.

Marcao'nun tokat attığı iddiasına dair Ercanlar, şunları söyledi:

"Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında tokat olayının yaşandığını açıklayan Erol Bulut, 'Ben Altay (Bayındır) ile konuştum. Bir tokat olayı olduğunu öğrendim. Bu konu gördüğüm kadarıyla kapatılmaya çalışılıyor, bu hoş bir şey değil' dedi."

TÜM TARAFLAR YALANLAMIŞTI

Florya'da geçen Cuma günü oynanan hazırlık maçında Galatasaraylı Marcao'nun milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve maçın bu yüzden tamamlanamadığı iddia edilince taraflardan açıklama geldi.

Galatasaray Kulübü, bir gerginlik yaşandığını ama tokat atma olayı yaşanmadığı belirtirken, maçın da artan yağış nedeniyle sonlandırıldığını bildirdi.

Benzer açıklamaları Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da yaptı. Milli oyuncu Halil Dervişoğlu da tokat atılmadığını her maçta yaşanabilecek bir gerginliğin yaşandığı ve sonrasında Marcao ile el sıkıştıklarını açıklamıştı.