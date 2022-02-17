Herkes gol diye ayağa kalktı! Hakan'ın şutundan sonra stat buz kesti

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile Liverpool kozlarını paylaştı. İngiliz ekibi deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etti. Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Golleri Firmino ve Mane kaydetti.

EN İYİSİ

Hakan, Inter adına oyuncu puanlamasında sahanın en iyisi olarak gösterildi. Milli futbolcunun 16. dakikada ceza sahası içinde sol ayağıyla çektiği sert şut üst direkten geri geldi.

KISA SÜREN GOL SEVİNCİ

Hakan'ın Perisic'in ortasında sol ayağıyla düzeltip vurduğu şutta herkes gol diye ayağa kalktı. Ancak üst direği sallayan toptan sonra büyük bir şok yaşandı. Gol olduğunu sanan Inter'in hocası Inzaghi, büyük şaşkınlık yaşadı.

RÖVANŞ 8 MART'TA

Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Inter'i 8 Mart'ta Anfield Road'da konuk edecek. Kırmızılar'a çeyrek final bileti için bu maçta beraberlik yetecek.