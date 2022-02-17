Herkes gol diye ayağa kalktı! Hakan'ın şutundan sonra stat buz kesti - Haberler
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Herkes gol diye ayağa kalktı! Hakan'ın şutundan sonra stat buz kesti

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'a 2-0 mağlup oldu. Milli futbolcumuz, Inter adına oyuncu puanlamalarında sahanın en iyisi gösterildi. Hakan'ın ceza sahası içinde direkten dönen topta yaşananlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile Liverpool kozlarını paylaştı. İngiliz ekibi deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etti. Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Golleri Firmino ve Mane kaydetti.

Herkes gol diye ayağa kalktı! Hakan'ın şutundan sonra büyük yıkım

Hakan, Inter adına oyuncu puanlamasında sahanın en iyisi olarak gösterildi. Milli futbolcunun 16. dakikada ceza sahası içinde sol ayağıyla çektiği sert şut üst direkten geri geldi.

Herkes gol diye ayağa kalktı! Hakan'ın şutundan sonra büyük yıkım

Hakan'ın Perisic'in ortasında sol ayağıyla düzeltip vurduğu şutta herkes gol diye ayağa kalktı. Ancak üst direği sallayan toptan sonra büyük bir şok yaşandı. Gol olduğunu sanan Inter'in hocası Inzaghi, büyük şaşkınlık yaşadı.

Herkes gol diye ayağa kalktı! Hakan'ın şutundan sonra büyük yıkım

Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Inter'i 8 Mart'ta Anfield Road'da konuk edecek. Kırmızılar'a çeyrek final bileti için bu maçta beraberlik yetecek.

Herkes gol diye ayağa kalktı! Hakan'ın şutundan sonra büyük yıkım

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi, Internazionale, Ac Milan, Spor, Haberler

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