Herkes gerçek mi diye birbirine soruyor! Tarihi hakem kıyımına yorumculardan tepki: Türk futboluna kara leke - Haberler

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Herkes gerçek mi diye birbirine soruyor! Tarihi hakem kıyımına yorumculardan tepki: Türk futboluna kara leke

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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TFF'nin sezonun geri kalanında 13 hakeme maç vermeyeceğini açıklamasıyla yer yerinden oynadı. Türk futbolunun önde gelen yorumcularından inanılmaz tepkiler geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu 13 hakemin sezonun geri kalanında görev almayacağını bildirdi. üneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarıldı. Özgür Yankaya da bu listede ancak o VAR'da görev yapacak.

"KARA LEKE"

Ünlü yorumcular ve eski hakemler, bu kararla büyük şaşkınlık yaşadı. Deniz Ateş Bitnel'in, "Bu karar tarihe geçecek ama kara leke olarak" paylaşımı büyük ses getirdi.

İşte yorumcuların tepkileri:

Herkes gerçek mi diye birbirine soruyor! Tarihi hakem kıyımına yorumculardan tepki: Türk futbolunun kara günü

Herkes gerçek mi diye birbirine soruyor! Tarihi hakem kıyımına yorumculardan tepki: Türk futbolunun kara günü

Herkes gerçek mi diye birbirine soruyor! Tarihi hakem kıyımına yorumculardan tepki: Türk futboluna kara leke

Herkes gerçek mi diye birbirine soruyor! Tarihi hakem kıyımına yorumculardan tepki: Türk futbolunun kara günü

Herkes gerçek mi diye birbirine soruyor! Tarihi hakem kıyımına yorumculardan tepki: Türk futbolunun kara günü

Herkes gerçek mi diye birbirine soruyor! Tarihi hakem kıyımına yorumculardan tepki: Türk futbolunun kara günü

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Mhk, TFF, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Hayri :

İhaleye hile karıştırmaktan devlet ihalelerinden men edilmiş federasyon başkanının futbolu yönetiyor olması daha buyuk garabet

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