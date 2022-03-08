Herkes gerçek mi diye birbirine soruyor! Tarihi hakem kıyımına yorumculardan tepki: Türk futboluna kara leke

Türkiye Futbol Federasyonu 13 hakemin sezonun geri kalanında görev almayacağını bildirdi. üneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarıldı. Özgür Yankaya da bu listede ancak o VAR'da görev yapacak.

"KARA LEKE"

Ünlü yorumcular ve eski hakemler, bu kararla büyük şaşkınlık yaşadı. Deniz Ateş Bitnel'in, "Bu karar tarihe geçecek ama kara leke olarak" paylaşımı büyük ses getirdi.

İşte yorumcuların tepkileri: