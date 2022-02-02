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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Sezgin Pancar - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Edip BuranHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Uğur AkyıldızÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Zellous 7, Fagbenle 20, Holingsvorth 6, Hayes 25, Feride Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş 9, Sinem Ataş 3, Anigwe 2, Melis Talay, Yeliz Doğan, Esra Ural...

Salon: Edip Buran

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Uğur Akyıldız

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Zellous 7, Fagbenle 20, Holingsvorth 6, Hayes 25, Feride Şevval Akalan 3, Fatmanur Karakaş 9, Sinem Ataş 3, Anigwe 2, Melis Talay, Yeliz Doğan, Esra Ural Topuz

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 8, Gizem Mürivet Uca 13, Merve Arı, Gonca Karataş 10, Doyle 8, İlemnur Akengin, Duygu Özen 4, İrem Sözen 3, Saranda Daci 2, Ferda Yıldız, Sudenur Bayrak, Macaulay 6

1. Periyot: 24-9

Devre: 37-29

3. Periyot: 62-45

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 78-54 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Sezgin Pancar - Spor

Alper Altuğ Köselerli, Mersin Yenişehir, Sinem Ataş, Akalan, Spor, Haber

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