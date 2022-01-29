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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Kadir Yıldız - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Şehit Polis Recep TopaloğluHakemler: Tolga Edis, Batuhan Kümükoğlu, Yarkın KeskinUMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 14, Gülse Uğur 8, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 8, Solopova 8, Fields 31, Mircheva 9, Higgins 12Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 10, Esma Çelen...

KOCAELİ (AA) - Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Tolga Edis, Batuhan Kümükoğlu, Yarkın Keskin

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 14, Gülse Uğur 8, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 8, Solopova 8, Fields 31, Mircheva 9, Higgins 12

Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 10, Esma Çelen Türk 4, Vintsilaiou 17, Nur Nihan Dabakoğlu 6, Melike Yalçınkaya 19, Modiri 18

1. Periyot: 20-28

Devre: 42-41

3. Periyot: 66-56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 90-74 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Kadir Yıldız - Spor

Kocaeli, Polis, Şehit, Edis, Spor, Haber

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