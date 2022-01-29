Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Çankaya Üniversitesi: 72 - Haberler Spor
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Çankaya Üniversitesi: 72

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Çankaya Üniversitesi: 72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, evinde karşılaştığı Çankaya Üniversitesi'ni 86-72 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, evinde karşılaştığı Çankaya Üniversitesi'ni 86-72 yendi.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Özge Şentürk xx, Orkun Yurttaş xx, Berk Kurtulmuş xx

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Shavonte Sade Zellous xx 7, Feride Şevval Akalan xx 9, Melis Talay x 2, Fatmanur Karakaş x 3, Sinem Ataş x 2, Kuanitra Holingsvorth xxx 13, Temitope Titilola Fagbenle xxx 15, Renara Tiffany Hayes xxx 15, Esra Ural Topuz xx 6, Jasmine Loretta Thomas xxx 14

Çankaya Üniversitesi: La Tanya Chantella White xx 13, Elina Babkina Dikaioulaku xxx 24, Derin Yaya x 5, Melike Tuğba Oral xx 6, Alexis Sade Prince xx 10, İnci Güçlü x 4, Tuğçe Murat xx 10

1. Periyot: 25-18 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 51-40 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

3. periyot: 70-53 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

5. faulle çıkan: Tuğçe Murat (Çankaya Üniversitesi) - MERSİN

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Çankaya Üniversitesi: 72

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Çankaya Üniversitesi: 72

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Çankaya Üniversitesi: 72

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Çankaya Üniversitesi: 72

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Çankaya Üniversitesi: 72

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Çankaya Üniversitesi: 72

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Çankaya Üniversitesi: 72

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Çankaya Üniversitesi: 72

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Çankaya Üniversitesi: 72

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Çankaya Üniversitesi: 72

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 Çankaya Üniversitesi: 72

İhlas Haber Ajansı - Spor

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Sinem Ataş, Akalan, Spor, Haber

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