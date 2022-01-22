Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Duhan Köyiçi, Yiğit Emre Şimşek, İzel Deniz PehlivanBursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 17, Ferda Yıldız, Merve Arı, Cuic 18, Macaulay 19, Gonca Karataş 2, Duygu Özen, Gizem Uca 11, İrem Sözen, Daci, İlemnur AkenginHatayspor: Wiley 21, Büşra Akbaş 8, Jones...
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Duhan Köyiçi, Yiğit Emre Şimşek, İzel Deniz Pehlivan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 17, Ferda Yıldız, Merve Arı, Cuic 18, Macaulay 19, Gonca Karataş 2, Duygu Özen, Gizem Uca 11, İrem Sözen, Daci, İlemnur Akengin
Hatayspor: Wiley 21, Büşra Akbaş 8, Jones 10, Elif Emirtekin 1, Bahar Çağlar Ökten 15, Büşra Akgün 5, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan
1. Periyot: 9-16
Devre: 23-25
3. Periyot: 43-42
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hatayspor'u 67-60 mağlup etti.