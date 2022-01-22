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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Duhan Köyiçi, Yiğit Emre Şimşek, İzel Deniz PehlivanBursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 17, Ferda Yıldız, Merve Arı, Cuic 18, Macaulay 19, Gonca Karataş 2, Duygu Özen, Gizem Uca 11, İrem Sözen, Daci, İlemnur AkenginHatayspor: Wiley 21, Büşra Akbaş 8, Jones...

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Duhan Köyiçi, Yiğit Emre Şimşek, İzel Deniz Pehlivan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 17, Ferda Yıldız, Merve Arı, Cuic 18, Macaulay 19, Gonca Karataş 2, Duygu Özen, Gizem Uca 11, İrem Sözen, Daci, İlemnur Akengin

Hatayspor: Wiley 21, Büşra Akbaş 8, Jones 10, Elif Emirtekin 1, Bahar Çağlar Ökten 15, Büşra Akgün 5, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan

1. Periyot: 9-16

Devre: 23-25

3. Periyot: 43-42

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hatayspor'u 67-60 mağlup etti.

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi, Gonca Karataş, Emre Şimşek, Merve Arı, Spor, Haber

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