Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 69 Beşiktaş: 84 - Haberler Spor
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 69 Beşiktaş: 84

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 69 Beşiktaş: 84
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında, Hatayspor sahasında konuk ettiği, Beşiktaş HDI Sigorta takımına 69-84 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında, Hatayspor sahasında konuk ettiği, Beşiktaş HDI Sigorta takımına 69-84 mağlup oldu.

Salon: Antakya

Hakemler: Kerem Baki x, Ogün Cılız x, Mehmet Burak Anlatıcı x

Hatayspor: Wiley xx 28, İdal Yavuz, Büşra Akbaş x 2, Büşra Akgün x 7, Bahar Çağlar Ökten x 12, Bilge Nisa Kasacı x, Jones xxx 17, Elif Emirtekin x 2, Simge Şeker x, Melis Dilara Lafatan x

Başantrenör: Ekin Baş

Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone x 3, Ceyda Necmiye Bekar, İrem Naz Topuz x 11, Özge Yavaş x 11, Elif Bayram x 6, Draşkiçeviç x, Mc Caal xxxx 25, Simmos xx 18, İlayda Güner xx 10, Melek Uzunoğlu x

Başantrenör: Ayhan Avcı

1. Periyot: 24-17 (Hatayspor lehine)

Devre: 35-51 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)

3. Periyot: 56-64 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine) - HATAY

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 69 Beşiktaş: 84

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 69 Beşiktaş: 84

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 69 Beşiktaş: 84

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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