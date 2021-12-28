Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Salon: AntakyaHakemler: Mehmet Karabilecen, Seda Esen, Yarkın KeskinHatayspor: Wiley 31, Gorini 5, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün 9, Bahar Çağlar Ökten 17, Jones 23, Elif Emirtekin 5UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 12, Gülse Uğur 2, Melisa Korkmaz 10, Solopova 9, Higgins 24, Fields 18,...
KOCAELİ (AA) - Salon: Antakya
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seda Esen, Yarkın Keskin
Hatayspor: Wiley 31, Gorini 5, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün 9, Bahar Çağlar Ökten 17, Jones 23, Elif Emirtekin 5
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 12, Gülse Uğur 2, Melisa Korkmaz 10, Solopova 9, Higgins 24, Fields 18, Mircheva 15
1. Periyot: 22-22
Devre: 56-56
3. Periyot: 70-78
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Hatayspor, sahasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 93-90 yendi.
AA / Erdal Türkoğlu - Spor Haberleri
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