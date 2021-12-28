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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor

Salon: AntakyaHakemler: Mehmet Karabilecen, Seda Esen, Yarkın KeskinHatayspor: Wiley 31, Gorini 5, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün 9, Bahar Çağlar Ökten 17, Jones 23, Elif Emirtekin 5UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 12, Gülse Uğur 2, Melisa Korkmaz 10, Solopova 9, Higgins 24, Fields 18,...

KOCAELİ (AA) - Salon: Antakya

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seda Esen, Yarkın Keskin

Hatayspor: Wiley 31, Gorini 5, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün 9, Bahar Çağlar Ökten 17, Jones 23, Elif Emirtekin 5

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 12, Gülse Uğur 2, Melisa Korkmaz 10, Solopova 9, Higgins 24, Fields 18, Mircheva 15

1. Periyot: 22-22

Devre: 56-56

3. Periyot: 70-78

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Hatayspor, sahasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 93-90 yendi.

Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Paşa son nefeste turladı

Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Paşa son nefeste turladı

AA / Erdal Türkoğlu - Spor Haberleri

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