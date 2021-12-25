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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Ziya Özorhon, Muzaffer Vardarlı, Doğu Berk İnnalBellona Kayseri Basketbol: Helin Boybeyi 5, Zeynep Öykü Kalbisağde 9, Sevgi Tonguç 10, Sventoraite 10, Slocum 16, Farhiya Abdi 6, İlayda Derman, Feray Dalkılıç, Gizem Tüzün 2, Ece Su DinçerFenerbahçe...

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KAYSERİ (AA) - Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ziya Özorhon, Muzaffer Vardarlı, Doğu Berk İnnal

Bellona Kayseri Basketbol: Helin Boybeyi 5, Zeynep Öykü Kalbisağde 9, Sevgi Tonguç 10, Sventoraite 10, Slocum 16, Farhiya Abdi 6, İlayda Derman, Feray Dalkılıç, Gizem Tüzün 2, Ece Su Dinçer

Fenerbahçe Safiport: Iagupova 22, Sabally 20, Bazoukou 5, Manolya Kurtulmuş 18, Olcay Çakır Turgut 8, Şerife Alperi Onar 8, Tuğçe Canıtez 11, Çağla Karatekin 3, Banu Şimşek 2, Ayşe Yılmaz 2

1. Periyot: 15-23

Devre: 36-46

3. Periyot: 49-69

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 99-58 yendi.

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri

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