Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Ziya Özorhon, Muzaffer Vardarlı, Doğu Berk İnnalBellona Kayseri Basketbol: Helin Boybeyi 5, Zeynep Öykü Kalbisağde 9, Sevgi Tonguç 10, Sventoraite 10, Slocum 16, Farhiya Abdi 6, İlayda Derman, Feray Dalkılıç, Gizem Tüzün 2, Ece Su DinçerFenerbahçe...
KAYSERİ (AA) - Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Ziya Özorhon, Muzaffer Vardarlı, Doğu Berk İnnal
Bellona Kayseri Basketbol: Helin Boybeyi 5, Zeynep Öykü Kalbisağde 9, Sevgi Tonguç 10, Sventoraite 10, Slocum 16, Farhiya Abdi 6, İlayda Derman, Feray Dalkılıç, Gizem Tüzün 2, Ece Su Dinçer
Fenerbahçe Safiport: Iagupova 22, Sabally 20, Bazoukou 5, Manolya Kurtulmuş 18, Olcay Çakır Turgut 8, Şerife Alperi Onar 8, Tuğçe Canıtez 11, Çağla Karatekin 3, Banu Şimşek 2, Ayşe Yılmaz 2
1. Periyot: 15-23
Devre: 36-46
3. Periyot: 49-69
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 99-58 yendi.
AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
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