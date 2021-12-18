ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 87-50

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Ahmet Murat Arıkanlı, Gürkan Demir

Herbalifa Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'u konuk eden Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, karşılaşmayı 87-50 kazanarak galibiyet sayısını 6'ya çıkardı.

Turuncu-lacivertli ekibin başında ilk lig karşılaşmasına çıkan Başantrenör Aziz Akkaya, "Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyet özgüven kazanmamızı sağlayacaktır. İyi oyunculardan kurulu tecrübeli bir ekibiz. Seri galibiyetler alarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Oyuncularımı performanslarından dolayı kutluyor, rakibimize başarılar diliyorum" dedi.