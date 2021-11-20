Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Emre Şimşek, Doğu Berk İnnalElazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 3, Morgan 27, Esma Çelen Türk, Pulliam 24, Nisa Yalçın, Razheva 18, Nur Nihan Dabakoğlu 9, Melike Yalçınkaya 2Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 13, Şelale...
Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Emre Şimşek, Doğu Berk İnnal
Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 3, Morgan 27, Esma Çelen Türk, Pulliam 24, Nisa Yalçın, Razheva 18, Nur Nihan Dabakoğlu 9, Melike Yalçınkaya 2
Beşiktaş HDI Sigorta : Jakobsone 13, Şelale Kepenç 3, İrem Naz Topuz 9, Elif Bayram, Mc Call 6, Simmons 26, Johnson 15, İlayda Güner 5, Melek Uzunoğlu
1. Periyot: 24-26
Devre: 48-35
3. Periyot: 61-55
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 83-77 yendi. Elazığ İl Özel İdare bu sonuçla sezondaki ilk galibiyetini aldı.
AA / İsmail Şen - Spor Haberleri