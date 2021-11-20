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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / İsmail Şen - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Emre Şimşek, Doğu Berk İnnalElazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 3, Morgan 27, Esma Çelen Türk, Pulliam 24, Nisa Yalçın, Razheva 18, Nur Nihan Dabakoğlu 9, Melike Yalçınkaya 2Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 13, Şelale...

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Emre Şimşek, Doğu Berk İnnal

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 3, Morgan 27, Esma Çelen Türk, Pulliam 24, Nisa Yalçın, Razheva 18, Nur Nihan Dabakoğlu 9, Melike Yalçınkaya 2

Beşiktaş HDI Sigorta : Jakobsone 13, Şelale Kepenç 3, İrem Naz Topuz 9, Elif Bayram, Mc Call 6, Simmons 26, Johnson 15, İlayda Güner 5, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 24-26

Devre: 48-35

3. Periyot: 61-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 83-77 yendi. Elazığ İl Özel İdare bu sonuçla sezondaki ilk galibiyetini aldı.

AA / İsmail Şen - Spor Haberleri

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