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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Antakya Kapalı Spor SalonuHakemler: Musa Kazım Çetin, Hande Öztürk, Berk KurtulmuşHatayspor: Willey 30, Gorini 11, Büşra Akbaş 7, Ayşegül Günay Aladağ 6, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 4, Kalani Brown 24, Gökçe DoğanBOTAŞ: Dubljevic 4, Ceren Gökdemir, Ayşe Cora 6, Hatice Pelin Gülçelik...

Salon: Antakya Kapalı Spor Salonu

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Hande Öztürk, Berk Kurtulmuş

Hatayspor: Willey 30, Gorini 11, Büşra Akbaş 7, Ayşegül Günay Aladağ 6, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 4, Kalani Brown 24, Gökçe Doğan

BOTAŞ: Dubljevic 4, Ceren Gökdemir, Ayşe Cora 6, Hatice Pelin Gülçelik 5, Sehernaz Çidal 11, İnci Güçlü, Tilbe Şenyürek 13, Işıl Alben 4, Jurjane 15, Davis 19

1. Periyot: 32-22

Devre: 52-48

3. Periyot: 65-62

Beş faulle çıkan: 21.54 Hatice Pelin Gülçelik (BOTAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Hatayspor, sahasında BOTAŞ'ı 82-77 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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