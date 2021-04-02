Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Salon: Metro EnerjiHakemler: Serhat Büker, Orkun Yurttaş, Münevver ÖzemreFenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 8, Olcay Çakır Turgut 7, Mc Bride 26, Iagupova 14, Stokes 10, Zandalasini 13, Sevgi Uzun 8, Banu Şimşek, Duygu Özen, İrem SözenÇankaya Üniversitesi: Zellous 3, White 20, Gizem Yavuz 14,...

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Serhat Büker, Orkun Yurttaş, Münevver Özemre

Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 8, Olcay Çakır Turgut 7, Mc Bride 26, Iagupova 14, Stokes 10, Zandalasini 13, Sevgi Uzun 8, Banu Şimşek, Duygu Özen, İrem Sözen

Çankaya Üniversitesi: Zellous 3, White 20, Gizem Yavuz 14, Bahar Öztürk 8, Rochelle 8, Udadenko 5, Kardelen Gezgin 3, Özge Kavurmacıoğlu, Ecem Kazar

1. Periyot: 20-19

Devre: 42-34

3.Periyot: 67-48

İSTANBUL (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Çankaya Üniversitesi'ni 86-61 yenerek seride 1- 0 öne geçti.

Mücadelenin ilk periyoduna karşılıklı basketlerle başlayan iki takımda iyi bir hücum performansı sergiledi. Fenerbahçe Öznur Kablo bulduğu kolay sayılarla ilk periyodu 20-19 önde geçti.

İkinci çeyreğe bulduğu üst üste sayılarla 9-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo farkı açmayı başardı. Ev sahibi takım etkili oyunu periyot sonuna kadar devam ettirdi. Fenerbahçe Öznur Kablo, ikinci çeyreği 42-34 üstünlükle tamamladı.

Üçüncü çeyreğe etkili bir başlangıç yapan konuk ekip Çankaya Üniversitesi, bulduğu üst üste sayılarla farkı kapatmaya çalıştı. Fenerbahçe Öznur Kablo periyodun ortalarından itibaren gösterdiği etkili performans ile buna izn vermeyerek farkı yeniden açtı. Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 67-48 önde tamamladı.

Maçın son periyodunda etkin oyununa devam eden Fenerbahçe Öznur Kablo, bulduğu üst üste sayılarla farkı iyice arttırdı ve Çankaya Üniversitesi'ni 86-61 mağlup etti.

Play-off yarı final serisinde ikinci maç, 4 Nisan Pazar günü yine Fenerbahçe Öznur Kablo ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Adrian Sezen Aksu Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 18:13:30. #1.14#
title