Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:06
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Zafer Yılmaz, Göksun Öz, Batuhan KümükoğluHatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 6, Derin Yaya 11, Özge Yavaş 15, Gizem Başaran 2, Prince 22, Ben Abdelkader, Gueye 18Nesibe Aydın: Snytsina 13, Merve Uygül, Büşra Akgün 6, Peddy 21, Hülya Çoklar 4, Simon 2, Tuğba Oral...

Salon: Antakya

Hakemler: Zafer Yılmaz, Göksun Öz, Batuhan Kümükoğlu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 6, Derin Yaya 11, Özge Yavaş 15, Gizem Başaran 2, Prince 22, Ben Abdelkader, Gueye 18

Nesibe Aydın: Snytsina 13, Merve Uygül, Büşra Akgün 6, Peddy 21, Hülya Çoklar 4, Simon 2, Tuğba Oral 9, Hebard 21, Harika Gözde Eldaş

1. Periyot: 12-16

Devre: 29-29

3. Periyot: 47-45

Normal süre: 64-64

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında normal süresi 64-64 biten karşılaşmada Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u uzatma sonunda 76-74 yendi.

Öte yandan, maçın ilk periyodunda ayağı burkulan Hatay Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Ben Abdelkader, müsabakaya devam edemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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