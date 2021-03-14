Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: AntakyaHakemler: Zafer Yılmaz, Göksun Öz, Batuhan KümükoğluHatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 6, Derin Yaya 11, Özge Yavaş 15, Gizem Başaran 2, Prince 22, Ben Abdelkader, Gueye 18Nesibe Aydın: Snytsina 13, Merve Uygül, Büşra Akgün 6, Peddy 21, Hülya Çoklar 4, Simon 2, Tuğba Oral...
Salon: Antakya
Hakemler: Zafer Yılmaz, Göksun Öz, Batuhan Kümükoğlu
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 6, Derin Yaya 11, Özge Yavaş 15, Gizem Başaran 2, Prince 22, Ben Abdelkader, Gueye 18
Nesibe Aydın: Snytsina 13, Merve Uygül, Büşra Akgün 6, Peddy 21, Hülya Çoklar 4, Simon 2, Tuğba Oral 9, Hebard 21, Harika Gözde Eldaş
1. Periyot: 12-16
Devre: 29-29
3. Periyot: 47-45
Normal süre: 64-64
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında normal süresi 64-64 biten karşılaşmada Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u uzatma sonunda 76-74 yendi.
Öte yandan, maçın ilk periyodunda ayağı burkulan Hatay Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Ben Abdelkader, müsabakaya devam edemedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş