Son dakika... Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü: 73-52
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü: 73-52

07.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:45
Son dakika... Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü: 73-52

Son dakika haberleri: SALON: Şehit Mustafa Özel Spor KompleksiHAKEMLER: Polat Parlak, Yiğit Gönültaş, Münevver ÖzemreGALATASARAY: Asena Yalçın 5, Meltem Yıldızhan 5, Anete Steinberga 14, Briann Russell 4, Samantha Whitcomb 19, Sude Yılmaz 5, Pelin Derya Bilgiç 7, Kuanitra Holingsvorth 14, Mısra Albayrak, Miray...

SALON: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

HAKEMLER: Polat Parlak, Yiğit Gönültaş, Münevver Özemre

GALATASARAY: Asena Yalçın 5, Meltem Yıldızhan 5, Anete Steinberga 14, Briann Russell 4, Samantha Whitcomb 19, Sude Yılmaz 5, Pelin Derya Bilgiç 7, Kuanitra Holingsvorth 14, Mısra Albayrak, Miray Balotu, Cansu Köksal, Yashey Prints,MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ: Şevval Akalan 12, Fatmanur Karakaş 9, Gökşen Fitik 2, İlayda Güner 6, Kristine Anigwe 11, Manolya Kurtulmuş 12, Yeliz Doğan, Elanur Menteş, Berfin Demir1'İNCİ PERİYOT: 18-14İLK YARI: 39-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-38

Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK), Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Maça Şevval Akalan, Fatmanur Karakaş, Gökşen Fitik, İlayda Güner, Kristine Anigwe 5'lisi ile başlayan turuncu-lacivertliler, maçı 73-52 kaybetti.


- İstanbul
Son dakika... Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü: 73-52
Son dakika... Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü: 73-52
Son dakika... Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü: 73-52
Son dakika... Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü: 73-52

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Hakan Taşıyan İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Cüneyt Çakır Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü: 73-52 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 15:45:03. #1.14#
title