Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

22.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:33
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Taner İbin, Sedef YarıcıBOTAŞ: Williams 13, Büşra Akbaş 4, Bahar Çağlar Ökten 10, Sehernaz Çidal 9, Bas 10, Erdenay Topçu 3, Ayşe Cora 9, Hatice Pelin GülçelikNesibe Aydın: Snytsina 8, Büşra Akgün 6, Peddy 13, Hebard 14, Harika Gözde Eldaş...

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Taner İbin, Sedef Yarıcı

BOTAŞ: Williams 13, Büşra Akbaş 4, Bahar Çağlar Ökten 10, Sehernaz Çidal 9, Bas 10, Erdenay Topçu 3, Ayşe Cora 9, Hatice Pelin Gülçelik

Nesibe Aydın: Snytsina 8, Büşra Akgün 6, Peddy 13, Hebard 14, Harika Gözde Eldaş 10, Merve Uygül, Hülya Çoklar 4, Simon 5

1.Periyot: 14-19

Devre: 26-30

3. Periyot: 42-42

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Nesibe Aydın, BOTAŞ'ı 60-58 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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