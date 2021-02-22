Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Taner İbin, Sedef YarıcıBOTAŞ: Williams 13, Büşra Akbaş 4, Bahar Çağlar Ökten 10, Sehernaz Çidal 9, Bas 10, Erdenay Topçu 3, Ayşe Cora 9, Hatice Pelin GülçelikNesibe Aydın: Snytsina 8, Büşra Akgün 6, Peddy 13, Hebard 14, Harika Gözde Eldaş...
Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Taner İbin, Sedef Yarıcı
BOTAŞ: Williams 13, Büşra Akbaş 4, Bahar Çağlar Ökten 10, Sehernaz Çidal 9, Bas 10, Erdenay Topçu 3, Ayşe Cora 9, Hatice Pelin Gülçelik
Nesibe Aydın: Snytsina 8, Büşra Akgün 6, Peddy 13, Hebard 14, Harika Gözde Eldaş 10, Merve Uygül, Hülya Çoklar 4, Simon 5
1.Periyot: 14-19
Devre: 26-30
3. Periyot: 42-42
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Nesibe Aydın, BOTAŞ'ı 60-58 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur