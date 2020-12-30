Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Özge Şentürk, Mesut Öztürk, Eyyüp AyhanBeşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 15, Melisa Korkmaz 4, Alvarez 13, Bradford 14, Ivankovic 10, Senay Zeybek 7, Elif Bayram 2, Nisa Yalçın 7, Nur Sezer Yavuz 7, Draskicevic 8, Ceren Yağmur Civan 2Samsun...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Özge Şentürk, Mesut Öztürk, Eyyüp Ayhan

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 15, Melisa Korkmaz 4, Alvarez 13, Bradford 14, Ivankovic 10, Senay Zeybek 7, Elif Bayram 2, Nisa Yalçın 7, Nur Sezer Yavuz 7, Draskicevic 8, Ceren Yağmur Civan 2

Samsun Canik Belediyespor: Dilan Çalış 3, Madden 27, Neslihan Demir 6, Fatma Dilara Azaklı 6, Kayra Güler Sağlam 12, Nazlı Çalışkan 2, Sıla Şimşek 3, Zeynep Sina Konuksever, Zeynep Sude Kara, Bilgesu Erduran, Nurgül Ersoy

1. Periyot: 24-18

Devre: 48-31

3. Periyot: 72-46

Beş faulle çıkan: 37.37 Neslihan Demir (Samsun Canik Belediyespor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Beşiktaş HDI Sigorta, Samsun Canik Belediyespor'u 89-59 yendi.

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, Samsun ekibi ise 14. maçını da kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar