Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

18.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:54
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİ EtlikHakemler: Mehmet Şahin, Tekin Özübir, Hande ÖztürkBOTAŞ: Williams 14, Büşra Akbaş 12, Hatice Pelin Gülçelik 12, Sehernaz Çidal 15, Bas 13, Bahar Çağlar 6, Erdenay Topçu, Işılay Eğin, Aysude YıldıztekinHatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 5, Kübra İmren Siyahdemir 9,...

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Tekin Özübir, Hande Öztürk

BOTAŞ: Williams 14, Büşra Akbaş 12, Hatice Pelin Gülçelik 12, Sehernaz Çidal 15, Bas 13, Bahar Çağlar 6, Erdenay Topçu, Işılay Eğin, Aysude Yıldıztekin

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 5, Kübra İmren Siyahdemir 9, Gizem Başaran 8, Prince 18, Abdelkader 5, Derin Yaya 5, Gueye 14

1. Periyot: 17-16

Devre: 34-37

3. Periyot: 47-49

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasından ertelenen maçta BOTAŞ, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 72-64 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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