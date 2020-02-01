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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli Atatürk Hakemler: Dağder Dağlı, Kerem Yılmaz, Murat Zaferİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 10, Ezgi Manlacı, Courtney Monae Williams 31, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 9, Monika Grigalauskyte 15, Sasa Cado 9, Gamze Takmaz, Kristine C Anigwe 3, Melek Yusufoğlu 2Hatay...

01.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:02
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Atatürk


Hakemler: Dağder Dağlı, , Murat Zafer

İzmit Belediyespor: 10, Ezgi Manlacı, Courtney Monae Williams 31, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 9, Monika Grigalauskyte 15, Sasa Cado 9, Gamze Takmaz, Kristine C Anigwe 3, Melek Yusufoğlu 2

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Özge Yavaş 4, İdil Türk, Haley Mc Closkey Peters 19, Hülya Çoklar 4, Gizem Başaran 2, Hind Ben Abdelkader 21, Melike Tuğba Oral 4, Alaina Denise Coates 3

1. Periyot: 20-19

Devre: 49-31

3. Periyot: 62-47

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-66 yendi.

Kaynak: AA
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