Haberler » Spor » Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Antakya Hakemler: Tekin Özibir, Alper Elçikova, Mesut Öztürk Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 14, İdil Türk, Peters 24, Hülya Çoklar 2, Magarity 8, Dürdane Gülşah Gümüşay 4, Gizem Başaran, Ben Abdelkader 24, Melike Tuğba Oral 4Birevim Elazığ İl Özel İdare: Manolya Kurtulmuş 3,...

08.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:00
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Antakya


Hakemler: Tekin Özibir, Alper Elçikova, Mesut Öztürk


Hatay : Özge Yavaş 14, İdil Türk, Peters 24, Hülya Çoklar 2, Magarity 8, Dürdane Gülşah Gümüşay 4, Gizem Başaran, Ben Abdelkader 24, Melike Tuğba Oral 4

Birevim İl Özel İdare: Manolya Kurtulmuş 3, Nihan Demirkol 10, Williams 20, Miray Şahin, Vaughn 14, Sanem Gamze Zeren, Kübra Erat 13, Slonjsak 8, Ervin 11

1. Periyot: 20-13


Devre: 35-38

3. Periyot: 55-62

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 80-79 yendi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler