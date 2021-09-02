Her şeyleri aynı! Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın kopyasını transfer etti
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Her şeyleri aynı! Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın kopyasını transfer etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Alman futbolcu Mergim Berisha'nın Altay Bayındır'a benzerliği çok dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları bu detayı gündeme taşıdı. İki futbolcunun yan yana geleceği anda neler yaşanacağı merak ediliyor. Ayrıca Altay Bayındır Nisan 1998, Berisha da Mayıs 1998 doğumlu.

Kralspor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha'nın Altay Bayındır'a olan benzerliği sosyal medyanın gündem konusu oldu.

İki futbolcunun tarzlarının, yaşının ve yüzlerinin neredeyse aynı olması futbolseverlerin dikkatini çekti.

Her şeyleri aynı! Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın kopyasını transfer etti

KARDEŞ GİBİLER

Berisha'nın saç ve sakal modeli de Altay'ın tıpa tıp aynısı. İki futbolcunun antrenmanlarda karıştırılacağı esprileri yapıldı.

Her şeyleri aynı! Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın kopyasını transfer etti
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