Her şeyleri aynı! Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın kopyasını transfer etti

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Alman futbolcu Mergim Berisha'nın Altay Bayındır'a benzerliği çok dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları bu detayı gündeme taşıdı. İki futbolcunun yan yana geleceği anda neler yaşanacağı merak ediliyor. Ayrıca Altay Bayındır Nisan 1998, Berisha da Mayıs 1998 doğumlu.