Fenerbahçe'de Joachim Löw dönemi başlıyor! İşte resmi açıklamanın beklendiği tarih
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Teknik direktör İsmail Kartal'ı geçici olarak göreve getiren Fenerbahçe, yeni sezon için dünyaca ünlü teknik direktör Joachim Löw'le anlaşmaya vardı. Başkan Ali Koç, Alman hocayla transfer bütçesi, Samandıra'daki yetkiler ve kurulacak ekip konusunda el sıkıştı. Koç'un, Alman hocayla anlaşmaya varıldığını 5 Şubat günü yapılacak yüksek divan kurulu toplantısında açıklayabileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç uzun süren uğraşlar sonucunda dünyaca ünlü teknik direktör Joachim Löw'le her konuda anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre, Alman teknik adamla, gelecek sezonun yapılanması için birçok konuda uzlaşma sağlandı. Sarı lacivertliler, Löw ile özellikle Samandıra'daki yetkiler, kurulacak ekip, alt yapı koordinasyonu ve transfer bütçesi konularında el sıkıştı.
Görüşmeleri yürüten Başkan Ali Koç'un, Löw ile imzaların atılması halinde planlamayı açıklaması bekleniyor. Anlaşma resmiyet kazandığında, tecrübeli teknik adam sezonun kalan kısmında takımı yakından takip edecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 5 Şubat 2022 Cumartesi günü yapılacak yüksek divan kurulu toplantısında, Alman teknik direktör Joachim Löw'le her konuda anlaşmaya varıldığını açıklayabileceği belirtildi.