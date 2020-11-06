Hepsiburada indirimleri kaç gün sürüyor? Hepsiburada indirimleri ne zaman bitiyor?

Alışveriş meraklılarının heyecanla beklediği Black Friday, bizdeki adıyla efsane cuma indirimleri kasım ayının gelmesiyle başladı. Çok kapsamlı alanda yapılan alışveriş günlerinde Hepsiburada indirimleri ne zaman bitiyor? Hepsiburada indirimleri kaç gün sürüyor, merak edildi.

5 Kasım'da başlayan Hepsiburada indirimleri yakından takip ediliyor. Peki, Hepsiburada indirimleri kaç gün sürüyor? Hepsiburada indirimleri ne zaman bitiyor? İşte, detaylar…

HEPSİBURADA İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Hepsiburada'da yer alan bilgiye göre; "Türkiye'nin alışeriş efsanesinde yılda bir kez gelen indirimleri kaçırma! Efsane 5 Kasım'da geliyor, hemen alışveriş listelerini hazırla!" şeklinde paylaşıldı.

HEPSİBURADA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Hepsiburada Efsane Kasım indirimli günleri Kasım ayı boyunca devam edecek.

BLACK FRİDAY NEDİR?

1932'den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen 'Black Friday', önce ABD'de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere'nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90'ların üzerine çıkabiliyor. Cuma'ya özel ABD'de mağazalar kapılarını saat 05:00'te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.