Hentbolda şampiyonlar Elazığ'dan

DİYARBAKIR (İHA) - Elazığ ev sahipliğinde 216 sporcunun katıldığı Okul Sporları Gençler Hentbol Grup Müsabakalarında, erkekler ve kızlar kategorisinde birinci Elazığ oldu.

17-20 Ocak tarihleri arasında Elazığ'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Okul Sporları Gençler Hentbol Grup Müsabakaları tamamlandı. Diyarbakır, Tunceli, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa, Adana, Bingöl, Sivas ve Malatya illerinden 9 takım, 216 sporcunun katıldığı grup müsabakaları sonunda yarı finale gitmeye hak kazanan iller, genç erkeklerde 1'inci Elazığ, 2'inci Sivas, 3'üncü Tunceli olurken genç kızlarda ise 1'inci yine Elazığ, 2'inci Adana ve 3'üncü Malatya oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "İlimizde gerçekleşen Okul Sporları Gençler Hentbol Grup Müsabakaları tamamlandı. Sevinçliyiz, ilimizden 2 takımımız hem erkeklerde hem de kızlarda yarı finalde ilimizi temsil edecekler. Temennimiz iki takımımızdan da Türkiye Şampiyonluğu bekliyoruz ve istiyoruz. Şehrimizi yarı finalde temsil edecek olan takımlarımızı ve okul idarecilerimizi tebrik ediyor, yarı final müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

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