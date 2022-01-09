Hentbolda kadın gözlemci kursu ve gelişim semineri tamamlandı

ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından kadınlara yönelik düzenlenen gözlemci ve gelişim semineri tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara THF Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 3 gün süren etkinliğe 44 kadın aday katıldı.

THF Yönetim Kurulu Üyesi Şirin Mine Kılıç, Genel Sekreter Gökmen Teyran ve MHK Üyesi Ayberk Dilmen'in gözlemci adaylarına seslendiği seminerlerde, Ayberk Dilmen ve Ali Şahin de eğitmen olarak yer aldı.

Seminerlerde hakem ve gözlemcilerin adaylara maçlarda yaşadıkları tecrübeleri paylaşıp bilgi verdikleri belirtildi.

Seminerin son gününde kadın adaylar Ankara'da oynanan lig maçını izleyip gözlemci raporu hazırladı. Yapılan sınavda 39 kursiyerin başarılı olduğu ve gözlemci olmaya hak kazandıkları bildirildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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