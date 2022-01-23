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Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası maçları yarın başlıyor

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası maçları yarın başlıyor
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Hentbolda 2021-2022 sezonu Erkekler Türkiye Kupası maçları, yarın başlayacak.

SİVAS (AA) - Hentbolda 2021-2022 sezonu Erkekler Türkiye Kupası maçları, yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada A, B, C ve D Grubu maçlarına Tokat, İstanbul, Sivas ve Ordu ev sahipliği yapacak.

Kupa yarın D Grubu'nda ilk 2 maçla başlayacak, A, B ve C gruplarında ise ilk karşılaşmalar 26 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

Gruplarda oynanacak ilk maçların programı şöyle:

D Grubu: (Ordu)

24 Ocak Pazartesi:

15.00 Spor Toto-Ordu Gençlerbirliği

17.00 Eskişehir Ormanspor-Mamak Belediyespor

A Grubu: (Tokat)

26 Ocak Çarşamba:

13.00 Beykoz Belediyespor-Yalova Zirve Gençlikspor

15.30 Nilüfer Belediyespor-Tokat Gençlikspor

B Grubu: (İstanbul)

26 Ocak Çarşamba:

13.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor

15.00 Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor

C Grubu: (Sivas)

26 Ocak Çarşamba:

16.00 Beşiktaş-Sivas Gençlikspor

18.00 Antalyaspor-Hatayspor

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Türkiye Kupası, Sivas, Tokat, Ocak, Spor, Haber

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