Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oldu

SALON: Eskişehir PorsukHAKEMLER: Kürşad Erdoğan, İbrahim ÖzdenizBEŞİKTAŞ AYGAZ: Taner (Burak), Görkem 10, Genco 8, Enis 3, Ömer 3, Onur 2, Kaabeche 2İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Yevgen (Gökhan Şanlı), Gökhan Örnek 9, Tolga 7, Stojanovıc 4, Şenol 3, Orhan 3, Tiukin 2, Kerem 1, Mert 1İLK...

SALON: Eskişehir Porsuk

HAKEMLER: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz

BEŞİKTAŞ AYGAZ: Taner (Burak), Görkem 10, Genco 8, Enis 3, Ömer 3, Onur 2, Kaabeche 2İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Yevgen (Gökhan Şanlı), Gökhan Örnek 9, Tolga 7, Stojanovıc 4, Şenol 3, Orhan 3, Tiukin 2, Kerem 1, Mert 1İLK YARI: 17-14

İKİ DAKİKA CEZASI: Kaabeche, Mehmet (Beşiktaş Aygaz) - Orhan, Stojanovıc, Refik (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

Beşiktaş Aygaz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Erkekler Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya geldi. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş Aygaz 17-14 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında İzmir Büyükşehir Belediyesi maçın bitimine 9 dakika kala 25-24 öne geçti. Nefes kesen mücadelenin sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Aygaz'ı 30-28 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

- Eskişehir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan