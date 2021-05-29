Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oldu
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Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oldu

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oldu
Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Haberler | Spor

SALON: Eskişehir PorsukHAKEMLER: Kürşad Erdoğan, İbrahim ÖzdenizBEŞİKTAŞ AYGAZ: Taner (Burak), Görkem 10, Genco 8, Enis 3, Ömer 3, Onur 2, Kaabeche 2İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Yevgen (Gökhan Şanlı), Gökhan Örnek 9, Tolga 7, Stojanovıc 4, Şenol 3, Orhan 3, Tiukin 2, Kerem 1, Mert 1İLK...

SALON: Eskişehir Porsuk

HAKEMLER: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz

BEŞİKTAŞ AYGAZ: Taner (Burak), Görkem 10, Genco 8, Enis 3, Ömer 3, Onur 2, Kaabeche 2İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Yevgen (Gökhan Şanlı), Gökhan Örnek 9, Tolga 7, Stojanovıc 4, Şenol 3, Orhan 3, Tiukin 2, Kerem 1, Mert 1İLK YARI: 17-14

İKİ DAKİKA CEZASI: Kaabeche, Mehmet (Beşiktaş Aygaz) - Orhan, Stojanovıc, Refik  (İzmir Büyükşehir Belediyesi

Beşiktaş Aygaz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Erkekler Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya geldi. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş Aygaz 17-14 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında İzmir Büyükşehir Belediyesi maçın bitimine 9 dakika kala 25-24 öne geçti. Nefes kesen mücadelenin sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Aygaz'ı 30-28 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.


- Eskişehir
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oldu
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oldu
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oldu
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan

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