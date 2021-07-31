Hentbolda Avrupa Kupası rakipleri belli oldu
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Hentbolda Avrupa Kupası rakipleri belli oldu

Hentbolda Avrupa Kupası rakipleri belli oldu
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İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa Kupası için hentbolda karşılaşacağı takımlar belli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa Kupası için hentbolda karşılaşacağı takımlar belli oldu. Türkiye Kupası Şampiyonu Hentbol Erkek Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda Çekya ekibi HCB Karvina ile, Kadın Hentbol Takımı ise EHF Avrupa Kupası 2. turunda Yunanistan ekibi A. E. S. H. Pylea ile eşleşti. İlk maçlar 16-17 Ekim'de yapılacak.

İzmir'e hentbol erkeklerde tarihinin ilk Türkiye Kupası'nı kazandıran ve kadınlarda ise Türkiye Kupası finali oynayarak iki cephede de Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Avrupa Kupası için rakipleri belli oldu. Türkiye Kupası Şampiyonu Hentbol Erkek Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda Çekya ekibi HCB Karvina ile eşleşti. İlk maçlar 16-17 Ekim, rövanş 23-24 Ekim'de yapılacak. Kadın Hentbol Takımı ise EHF Avrupa Kupası 2. turunda mücadele edecek ve Yunanistan ekibi A. E. S. H. Pylea ile karşılaşacak. Kadınlarda da maçlar aynı tarihlerde oynanacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i "spor kenti" yapma misyonu doğrultusunda ilerlediklerini vurgulayan Kulüp Başkanı Ersan Odaman, "Yeni bir misyon, dev uluslararası organizasyonlar ve sportif başarı halkalarından güçlü bir spor zinciri örüyoruz. Kazandığımız her başarıya, bir sonrakinin müjdecisi gözüyle bakıyoruz. Şimdi sıra, hentbolda erkekler ve kadınlarda elde edilen başarıları, Avrupa'da zaferlerle taçlandırmaya geldi" dedi.

Kaynak: Habermetre

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