Hentbolda 19 Yaş Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası başlıyor

Hentbolda 19 Yaş Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası, yarın Letonya'nın başkenti Riga'da başlayacak.

Hentbolda 19 Yaş Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası, yarın Letonya'nın başkenti Riga'da başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası (2. Klasman), 16-22 Ağustos tarihlerinde Riga'da organize edilecek.

Riga Olimpiyat Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya, 2 ayrı grupta 7 takım katılacak. Milli takım, A Grubu'nda Hollanda, Karadağ ve Kosova ile mücadele edecek.

B Grubu'nda ise Romanya, Lüksemburg ve Letonya karşı karşıya gelecek.

Gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, yarı finale yükselecek.

Ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Türkiye-Kosova

17 Ağustos Salı:

19.00 Karadağ-Türkiye

18 Ağustos Çarşamba:

19.00 Türkiye-Hollanda

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak