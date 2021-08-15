Hentbolda 19 Yaş Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hentbolda 19 Yaş Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası başlıyor

Hentbolda 19 Yaş Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası başlıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Hentbolda 19 Yaş Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası, yarın Letonya'nın başkenti Riga'da başlayacak.

Hentbolda 19 Yaş Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası, yarın Letonya'nın başkenti Riga'da başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası (2. Klasman), 16-22 Ağustos tarihlerinde Riga'da organize edilecek.

Riga Olimpiyat Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya, 2 ayrı grupta 7 takım katılacak. Milli takım, A Grubu'nda Hollanda, Karadağ ve Kosova ile mücadele edecek.

B Grubu'nda ise Romanya, Lüksemburg ve Letonya karşı karşıya gelecek.

Gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, yarı finale yükselecek.

Ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Türkiye-Kosova

17 Ağustos Salı:

19.00 Karadağ-Türkiye

18 Ağustos Çarşamba:

19.00 Türkiye-Hollanda

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Eser Yenenler Seren Serengil Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hentbolda 19 Yaş Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 11:36:24. #1.16#

title